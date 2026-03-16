Puglia capitale europea sport 2026, Decaro “Opportunità di crescita e coesione”

BARI (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso di presentare la Puglia come Regione capitale europea per lo Sport, in un anno particolare per la nostra regione: quello in cui ospiteremo anche i Giochi del Mediterraneo. Per noi lo sport non è soltanto competizione o spettacolo. È anche un’opportunità di crescita personale, un’opportunità per la coesione sociale e anche per la salute pubblica. Colgo l’occasione anche per annunciare il bando da 3 milioni di euro per rendere lo sport anche un attrattore turistico nella nostra regione. L’11% del turismo è legato anche agli eventi sportivi, quindi pubblichiamo un bando da 3 milioni di euro per gli eventi sportivi che ci aiuteranno anche a far conoscere il nostro territorio già dai prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della cerimonia con cui a Bari si è aperto ufficialmente l’anno di Puglia Regione europea dello sport 2026. Dal punto di vista delle strutture, la Regione Puglia è pronta “perché, per fortuna”, ha aggiunto Decaro, “in questi anni abbiamo investito tante risorse per tante strutture: dall’impiantistica sportiva fino alla realizzazione di playground all’aperto, piste ciclabili. Alcuni spazi, come le piazze, i parchi, i giardini e le spiagge, sono stati attrezzati anche dal punto di vista sportivo. Abbiamo fatto degli investimenti importanti e quindi oggi, attraverso questi investimenti, ci siamo candidati a essere capitale europea e questo riconoscimento per fortuna è arrivato”.

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