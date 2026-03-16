Stati generali FNO TSRM e PSTRP, focus sulle professioni sanitarie





ROMA (ITALPRESS) – Avviare un confronto aperto con il Governo, il Parlamento e le Regioni sulla Legge delega sul riordino delle professioni sanitarie. Questo l’obiettivo degli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, FNO TSRM e PSTRP, tenutisi a Roma e aperti dal ministro della Salute, Orazio Schillaci.

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