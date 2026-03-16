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Suez, Adamo “Supportiamo gestori servizio idrico nel migliorare le performance”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi nel settore idrico c’è un’enorme quantità di dati, che provengono da sensori digitali, da sistemi di telecontrollo, da smart meters e dai sistemi gestionali. Quindi oggi il problema attuale che molti gestori affrontano non è più raccogliere i dati, ma gestirli e utilizzarli al fine di prendere delle decisioni operative. Con la piattaforma Aquadvanced, che è stata sviluppata dal gruppo Suez, è possibile raggiungere questo obiettivo in quanto la piattaforma organizza in un unico sistema digitale tutti questi dati, li analizza e li elabora attraverso algoritmi innovativi e intelligenza artificiale per consentire al gestore di prendere decisioni, migliorare le performance del servizio idrico e aumentare la sostenibilità”. Lo ha affermato Mario Adamo, Business Development Manager di Suez Italy, in un’intervista ad Italpress.

sat/trl/gsl

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