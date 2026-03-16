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Tajani “Polemica inutile sull’incontro tra Cirielli e l’ambasciatore russo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ una polemica inutile perché il viceministro Cirielli ha ricevuto un ambasciatore accreditato presso la Repubblica Italiana. Noi non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa. L’incontro è servito a ribadire la nostra posizione. La riunione non si è svolta in segreto, si è svolta al ministero degli Esteri , quindi tutto alla luce del sole. Ma poi è roba di parecchie settimane fa”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a margine del Consiglio Esteri dell’Ue, sull’incontro del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli con l’ambasciatore russo a Roma Aleksej Vladimirovich Paramonov.

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