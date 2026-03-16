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Tg News – 16/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Attacchi incrociati tra Israele e Iran
– No di Londra e Berlino agli Usa su Hormuz
– Commissario Ue sull’Energia: la crisi può aggravarsi
– La Russa vedrà la famiglia nel bosco il 25 Marzo
– Tram deragliato a Milano, conducente non risponde ai Pm
– Crans-Montana, Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti
– Bankitalia, sale il debito pubblico a 3112,3 miliardi
– Aeroporto Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri
– Previsioni 3B Meteo 17 Marzo
azn
– Attacchi incrociati tra Israele e Iran
– No di Londra e Berlino agli Usa su Hormuz
– Commissario Ue sull’Energia: la crisi può aggravarsi
– La Russa vedrà la famiglia nel bosco il 25 Marzo
– Tram deragliato a Milano, conducente non risponde ai Pm
– Crans-Montana, Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti
– Bankitalia, sale il debito pubblico a 3112,3 miliardi
– Aeroporto Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri
– Previsioni 3B Meteo 17 Marzo
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