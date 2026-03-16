Tg News – 16/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Attacchi incrociati tra Israele e Iran

– No di Londra e Berlino agli Usa su Hormuz

– Commissario Ue sull’Energia: la crisi può aggravarsi

– La Russa vedrà la famiglia nel bosco il 25 Marzo

– Tram deragliato a Milano, conducente non risponde ai Pm

– Crans-Montana, Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti

– Bankitalia, sale il debito pubblico a 3112,3 miliardi

– Aeroporto Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri

– Previsioni 3B Meteo 17 Marzo

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