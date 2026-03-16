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Tg Sport – 16/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner batte Medvedev e trionfa a Indian Wells
– Formula 1, favola Kimi Antonelli: vince in Cina e realizza un sogno
– La Lazio vola, il Milan cade all’Olimpico
– Tensione Como-Roma, scintille tra Gasperini e Fabregas
– Inter, punto guadagnato ma si ferma Mkhitaryan
– Bebe Vio annuncia addio scherma, punta ai 100 metri
– Italbasket femminile, batte la Spagna ed è qualificazione mondiale
– Sei nazioni, finale amaro: l’italia cade a Cardiff 31-17
– Paralimpiadi Milano-Cortina, edizione dei record
/gtr

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