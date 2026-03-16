Ultime News

16 Mar 2026 In arrivo risorse per 100 famiglie che faticano a sostenere il costo dell'affitto
16 Mar 2026 Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona
16 Mar 2026 Torna a Cremona la rassegna "Corde antiche – La Collezione Carlo Alberto Carutti"
16 Mar 2026 Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni
16 Mar 2026 Al volante con tasso alcolico quasi tre volte superiore al consentito: denunciato
Video Pillole

Toro “Nissan Micra per noi è una storia di successo”

ROMA (ITALPRESS) – “Micra per noi è storia. “Una storia di successo, caratterizzata dalla presenza di “più di quarant’anni sul mercato, 6 milioni di Micra vendute nel mondo e in Italia 600 mila clienti che l’hanno acquistata e conosciuta”. Ha detto il presidente e AD di Nissan Italia Marco Toro. Le caratteristiche di questa sesta generazione, ha aggiunto “Si ispirano al successo delle cinque precedenti: design e una tecnologia orientata al piacere di guida e adattata alle esigenze del 100% elettrico”.

xl5/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...