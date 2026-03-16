Toro “Nissan Micra per noi è una storia di successo”

ROMA (ITALPRESS) – “Micra per noi è storia. “Una storia di successo, caratterizzata dalla presenza di “più di quarant’anni sul mercato, 6 milioni di Micra vendute nel mondo e in Italia 600 mila clienti che l’hanno acquistata e conosciuta”. Ha detto il presidente e AD di Nissan Italia Marco Toro. Le caratteristiche di questa sesta generazione, ha aggiunto “Si ispirano al successo delle cinque precedenti: design e una tecnologia orientata al piacere di guida e adattata alle esigenze del 100% elettrico”.

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