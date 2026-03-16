Zangrillo “Pensare l’IA come complementare all’attività umana”

TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere capaci non solo di insegnare alle nostre persone a utilizzare in modo corretto l’intelligenza artificiale, ma pensarla come uno strumento complementare all’attività umana. Questa è la grande sfida che dobbiamo affrontare, liberare le persone dalle attività ripetitive che sono normalmente alienanti e che la macchina fa meglio e lasciare alla disponibilità dell’uomo tutto ciò che richiede l’intelligenza emotiva”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, alla cerimonia di presentazione del disegno di legge “Semplifica Piemonte” oggi al Grattacielo Piemonte di Torino. “La tecnologia ci fa fare un salto di qualità significativo, oggi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un plus che ci aiuta a realizzare dei percorsi in modo molto più rapido rispetto alle capacità umane, mi riferisco soprattutto alla gestione dei dati su cui la macchina è molto più efficiente rispetto all’uomo – ha aggiunto Zangrillo – Però non dobbiamo illuderci del fatto che l’intelligenza artificiale, e quindi la soluzione tecnologica, sia onnicomprensiva, perché rimane sempre il discernimento decisionale dell’uomo”.

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