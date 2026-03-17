Castelverde, scuola media: rischia il rientro degli studenti

A Castelverde resta in sospeso il rientro degli studenti della scuola media, ora ospitati a negli ambienti dell’agenzia per il lavoro Sapiens a Costa Sant’Abramo. Il trasferimento nella sede della Ubaldo Ferrari, inizialmente previsto dopo Pasqua, potrebbe infatti slittare a causa di alcuni cambiamenti interni al Comune. Il punto con la sindaca Graziella Locci, che spiega cosa sta accadendo.

“L’annuncio del rientro dopo Pasqua era arrivato sulla base di quanto comunicato dal precedente tecnico comunale, che aveva parlato con la ditta e ci aveva rassicurato sul completamento dei lavori in tempo utile per traslocare arredi e classi durante le vacanze”.

Una situazione che però ha subito un brusco cambio di direzione.

“Il tecnico che ci aveva dato quelle garanzie, per motivi personali, a fine febbraio ha lasciato l’incarico. Ora c’è un nuovo tecnico comunale che ha preso in mano la situazione, ha aperto i contatti con il direttore dei lavori e con l’impresa”.

La sindaca conferma che alcuni passaggi burocratici sono stati finalmente sbloccati. “È stata firmata la variante che permette di utilizzare i fondi del PNRR per le modifiche di cui avevo parlato nella scorsa intervista. Ora vediamo il da farsi. Se l’impresa riuscirà a intervenire in tempi brevissimi – e i lavori mancanti in realtà sono pochi – potremmo ancora sfruttare le vacanze pasquali per il trasferimento. Ma al momento non posso dare garanzie”. Il rischio di un ulteriore posticipo, infatti, è concreto.

“Sì, lo slittamento è possibile. Anche perché, confrontandoci con la dirigente scolastica, dopo Pasqua ci saranno le prove Invalsi e altre attività che non possono essere disturbate da un trasloco”.

Il Comune attende ora le tempistiche ufficiali dell’impresa per capire se il rientro dopo Pasqua sarà ancora possibile o se la data dovrà essere rivista.

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