Ultime News

17 Mar 2026 Passerella sull'Adda, dopo i crolli pronto il progetto per lo smantellamento
17 Mar 2026 Lavoro, 153 offerte nei centri per l'impiego del territorio
17 Mar 2026 Isola Serafini, il progetto di fruizione pubblica della Scala di Risalita dei pesci
17 Mar 2026 A2A, nel 2025 investimenti pari a 1.7 miliardi di euro
17 Mar 2026 Monteverdi Festival 2026, vendita dei biglietti dal 21 marzo
Video Pillole

Cina, a Shanghai i centri per l’infanzia per semplificare la vita dei genitori

Con l’ingresso della Cina nel periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la creazione di una società favorevole alla natalità e il miglioramento dei servizi di assistenza all’infanzia sono diventati priorità nazionali fondamentali.

A Shanghai, le comunità stanno traducendo le politiche in azioni concrete, offrendo un sostegno alla prima infanzia creativo, accessibile e di alta qualità. Dai centri professionali di istruzione per la prima infanzia ai “Baby Hubs” su base comunitaria, questi luoghi stanno alleggerendo il carico sulle famiglie, sostenendo la crescita dei bambini e plasmando una città più a misura di bambino. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca2
(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...