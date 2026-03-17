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Cina, un nuovo codice ecologico per tutelare l’ambiente
Un nuovo Codice ecologico e ambientale è stato adottato dalla Cina.
Un codice che riflette il forte impegno del Paese per la protezione della natura, ha affermato Marco Lambertini, coordinatore della Nature Positive Initiative. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)
Un codice che riflette il forte impegno del Paese per la protezione della natura, ha affermato Marco Lambertini, coordinatore della Nature Positive Initiative. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)
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