Ultime News

17 Mar 2026 Passerella sull'Adda, dopo i crolli pronto il progetto per lo smantellamento
17 Mar 2026 Lavoro, 153 offerte nei centri per l'impiego del territorio
17 Mar 2026 Isola Serafini, il progetto di fruizione pubblica della Scala di Risalita dei pesci
17 Mar 2026 A2A, nel 2025 investimenti pari a 1.7 miliardi di euro
17 Mar 2026 Monteverdi Festival 2026, vendita dei biglietti dal 21 marzo
Video Pillole

Cina, un nuovo codice ecologico per tutelare l’ambiente

Un nuovo Codice ecologico e ambientale è stato adottato dalla Cina.
Un codice che riflette il forte impegno del Paese per la protezione della natura, ha affermato Marco Lambertini, coordinatore della Nature Positive Initiative. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...