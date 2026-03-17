Da rialzo carburanti impatto di 30 milioni al mese per trasporto pubblico locale

(Adnkronos) – In un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dall’instabilità geopolitica e dai conseguenti effetti sui mercati energetici, le imprese del trasporto passeggeri con autobus stanno attraversando una fase di forte difficoltà. Le associazioni Agens, Anav e Asstra – che rappresentano l’intero comparto del trasporto pubblico locale e dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente – evidenziano come l’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, a seguito delle tensioni in Medio Oriente, stia generando una pressione crescente sui bilanci delle aziende del settore.

Dall’inizio dell’anno, le quotazioni del gasolio hanno registrato un aumento significativo, vicino al 25%, con un impatto economico che per le imprese si traduce in maggiori costi stimati in oltre 30 milioni di euro al mese. A ciò si aggiungono gli incrementi rilevati anche per il metano, compresso e liquefatto, e per l’energia elettrica. L’approvvigionamento energetico rappresenta per le aziende la seconda voce di costo, con un’incidenza superiore al 15% della spesa complessiva: variazioni così repentine e marcate risultano difficili da assorbire, soprattutto in una fase in cui è necessario garantire continuità e qualità nei servizi erogati ai cittadini. L’aumento dei prezzi dell’energia sta riducendo i margini operativi delle imprese e potrebbe generare ulteriori tensioni anche sugli altri fattori di produzione, contribuendo ad aggravare un quadro già molto delicato.

Per queste ragioni, Agens, Anav e Asstra “hanno rappresentato al Governo la necessità di valutare possibili misure di sostegno che possano accompagnare le aziende in questa fase, salvaguardando l’equilibrio economico dei servizi e la loro regolare operatività”.

In particolare, le Associazioni hanno suggerito: di promuovere in sede europea la definizione di un nuovo Temporary Framework che consenta agli Stati membri di adottare interventi straordinari a compensazione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese, contribuendo a mitigare gli effetti delle attuali dinamiche di mercato; l’adozione di un intervento normativo che estenda a tutti i segmenti del trasporto pubblico locale – incluso il comparto del noleggio autobus con conducente – la riduzione dell’accisa prevista per il gasolio commerciale.