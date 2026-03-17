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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 17/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trasporti e logistica, l’Intelligenza artificiale cambia volto al settore
– Tecnologie avanzate, la Cina accelera sull’integrazione nell’economia e nella società
– Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi
mgg/azn

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