Iran, Trump “Abbiamo avuto grande supporto dai Paesi del Golfo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un grande supporto dal Medio Oriente. Il Qatar è stato eccezionale. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati assolutamente straordinari. L’Arabia Saudita è stata formidabile. Il Bahrein è stato molto valido. I paesi del Medio Oriente sono stati molto forti nel loro sostegno. E naturalmente Israele è stato nostro partner. Israele è stato molto, molto forte insieme a noi. È stata una collaborazione molto solida”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il primo ministro irlandese Micheal Martin, parlando della guerra in Iran.

sat/gtr

(Fonte video: The White House)