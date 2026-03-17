Ultime News

17 Mar 2026 "A piedi nudi nel parco" il festival urbano si presenta con un prologo al Vecchio Passeggio
17 Mar 2026 Processo al tassista Giovanni Carrera: "Attorno a lui un clima di odio e gelosie"
17 Mar 2026 Cremona, al via la nuova illuminazione monumentale del centro storico
17 Mar 2026 Ponte in ferro, senso unico alternato dal 15 maggio per quattro mesi
17 Mar 2026 Castelverde, scuola media: rischia il rientro degli studenti
Video Pillole

Mattarella “I media non spettacolarizzino le tragedie”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa è un’occasione per ringraziarvi per il lavoro che svolgete e vorrei far mio l’augurio di Papa Leone, quello di raffigurare le tragedie che si intensificano non in modo spettacolare ma come informazione che trasmette una correttezza di notizie per telespettatrici e telespettatori. Tra tante difficoltà, insidie, false notizie diffuse, anche sulla guerra in questo periodo, svolgete un ruolo di garanzia, di libertà, di fondamentale sostegno alla vita democratica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con la redazione del Tg2 per il cinquantesimo della fondazione.

ads/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...