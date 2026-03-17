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Optima Italia riunisce i sindaci, focus su transizione eco-digitale in Liguria

GENOVA (ITALPRESS) – Gestire la complessità della doppia transizione, energetica e digitale. Questo l’obiettivo del forum istituzionale, che si è tenuto a Genova, per presentare i servizi di Optima Italia al territorio ligure. L’iniziativa, che si colloca nell’ambito di un programma strutturato di incontri con le amministrazioni locali, ha riunito una quarantina di sindaci provenienti da tutto il territorio regionale, insieme a rappresentanti delle istituzioni parlamentari e della governance regionale.
mgg/azn

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