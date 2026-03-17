Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 17/3/2026





MILANO (ITALPRESS) – Nella seconda puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, si parla del ruolo della comunicazione nella medicina di oggi, il no alla discesa in politica, la critica ai colleghi “star”, l’intelligenza artificiale e del referendum sulla giustizia.

Jessica Nicolini e Andrea Ruggieri intervistano il professor Matteo Bassetti, tra i medici più noti, ascoltati e discussi d’Italia. Un confronto diretto sul rapporto tra medicina, media e opinione pubblica, in un momento in cui informare bene è diventato parte stessa della cura.

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