Preziosi “Difendere i telespettatori dalle fake news”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra redazione lavora quotidianamente per cercare di offrire sempre qualcosa in più a chi ci ascolta, senza perdere il necessario e senza rinunciare a una scrupolosa verifica delle fonti, consapevoli che occorre alzare il nostro livello di eticità per difendere le telespettatrici e i telespettatori dall’insidiosa emissione di fake news, veleno che intossica l’informazione, con la credibilità che deriva dalla nostra storia continuiamo a raccontare i fatti degli ultimi mesi”. Lo ha detto Antonio Preziosi, direttore del Tg2, nel corso dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, in occasione dei 50 anni della sua fondazione.

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(Fonte video: Quirinale)