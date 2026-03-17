Ultime News

17 Mar 2026 Si era finto poliziotto per rubare in casa: condanna. Vittima minacciata con un cacciavite
17 Mar 2026 Tentato omicidio in piazza Roma, l'imputato: "Non sono io l'aggressore, ero a casa"
17 Mar 2026 Rapina alla farmacia Riccaboni, pregiudicato milanese si difende: "Mai stato a Spino"
17 Mar 2026 "A piedi nudi nel parco" il festival urbano si presenta con un prologo al Vecchio Passeggio
17 Mar 2026 Processo al tassista Giovanni Carrera: "Attorno a lui un clima di odio e gelosie"
Video Pillole

Tg Economia – 17/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Guerra in Iran, nuovi rincari per bollette e carburanti
– Usa, import di container calerà nel primo semestre 2026
– Sul quantum computing si accende il faro dell’Antitrust
– Assegno unico, arriva la rivalutazione
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...