Video Pillole
Tg Economia – 17/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Guerra in Iran, nuovi rincari per bollette e carburanti
– Usa, import di container calerà nel primo semestre 2026
– Sul quantum computing si accende il faro dell’Antitrust
– Assegno unico, arriva la rivalutazione
sat/gsl
– Guerra in Iran, nuovi rincari per bollette e carburanti
– Usa, import di container calerà nel primo semestre 2026
– Sul quantum computing si accende il faro dell’Antitrust
– Assegno unico, arriva la rivalutazione
sat/gsl
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