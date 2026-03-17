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Tg Sport – 17/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Poker della Fiorentina a Cremona: scatto salvezza dei viola
– Juventus, rinnovo Spalletti a un passo: mirino su Goretzka e Greenwood
– Inter, scossone mercato: Bastoni verso l’addio e rivoluzione tra i pali
– Per Sinner a Miami debutto comodo, Alcaraz rischia
– Baseball, Mondiale: l’Italia lotta ma cade contro il Venezuela
– Formula 1, Antonelli-mania: da Minardi al Bologna, tutti pazzi per Kimi
– Da Cologno Monzese parte il progetto nazionale “Illumina”
azn

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