Video Pillole
Tg Sport – 17/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Poker della Fiorentina a Cremona: scatto salvezza dei viola
– Juventus, rinnovo Spalletti a un passo: mirino su Goretzka e Greenwood
– Inter, scossone mercato: Bastoni verso l’addio e rivoluzione tra i pali
– Per Sinner a Miami debutto comodo, Alcaraz rischia
– Baseball, Mondiale: l’Italia lotta ma cade contro il Venezuela
– Formula 1, Antonelli-mania: da Minardi al Bologna, tutti pazzi per Kimi
– Da Cologno Monzese parte il progetto nazionale “Illumina”
azn
– Poker della Fiorentina a Cremona: scatto salvezza dei viola
– Juventus, rinnovo Spalletti a un passo: mirino su Goretzka e Greenwood
– Inter, scossone mercato: Bastoni verso l’addio e rivoluzione tra i pali
– Per Sinner a Miami debutto comodo, Alcaraz rischia
– Baseball, Mondiale: l’Italia lotta ma cade contro il Venezuela
– Formula 1, Antonelli-mania: da Minardi al Bologna, tutti pazzi per Kimi
– Da Cologno Monzese parte il progetto nazionale “Illumina”
azn
© Riproduzione riservata