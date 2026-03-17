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Torino, mostra “Nick Brandt” alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo
TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo presenta alle Gallerie d’Italia di Torino, dal 18 marzo al 6 settembre la mostra “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, a cura di Arianna Rinaldo. Avviata nel 2020, in piena pandemia, The Day May Break è una serie globale in quattro capitoli che segna una nuova fase nella ricerca di Brandt. Il progetto ricalibra l’attenzione dell’artista su persone, animali e luoghi colpiti dalla distruzione ambientale in aree del mondo che risultano tra le meno responsabili del collasso climatico, ma che ne subiscono in modo sproporzionato le conseguenze.
xb4/mgg/gtr
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