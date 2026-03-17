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Torrisi “Lo stato di salute del turismo in Sicilia è molto buono”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se i dati sul turismo saranno ancora in crescita nonostante la guerra? Noi ci auguriamo di sì. Lo stato di salute del turismo in Sicilia è molto buono. Preghiamo Dio che questi eventi di guerra finiscano e che si torni a uno stato di normalità, però, anche avendo una visione dal mondo aeroportuale, continua un momento importante in cui tutti quanti i player, gli investitori, le compagnie aeree continuano a guardare con enorme interesse al nostro mercato”. Così Nico Torrisi, Presidente Federalberghi Sicilia e Presidente Advisory Board UniCredit Sicilia, a margine del Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con Federalberghi Sicilia, a Palazzo Branciforte a Palermo. xd6/vbo/mca2

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