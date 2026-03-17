Ultime News

17 Mar 2026 Passerella sull'Adda, dopo i crolli pronto il progetto per lo smantellamento
17 Mar 2026 Lavoro, 153 offerte nei centri per l'impiego del territorio
17 Mar 2026 Isola Serafini, il progetto di fruizione pubblica della Scala di Risalita dei pesci
17 Mar 2026 A2A, nel 2025 investimenti pari a 1.7 miliardi di euro
17 Mar 2026 Monteverdi Festival 2026, vendita dei biglietti dal 21 marzo
Video Pillole

Unità d’Italia, Mattarella depone corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, ha reso omaggio al Milite ignoto all’Altare della Patria. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha deposto una corona d’alloro sul sacello del Milite Ignoto. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Erano presenti, inoltre, autorità civili e militari, rappresentanti Interforze e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.
ads/mca3 (fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...