Ultime News

17 Mar 2026 Tentano di truffare due anziani per sottrar loro i gioielli: è caccia ai malviventi
17 Mar 2026 Una città sul palco: al Ponchielli spettacolo corale ispirato a “Una storia Chiara”
17 Mar 2026 Arrosto di nutria: la provocazione culinaria diventa virale. E riaccende il dibattito sulla gestione
17 Mar 2026 Giardiniere: passato e futuro della professione nel convegno dell'Ipa Stanga
17 Mar 2026 Futurismo, all'Adafa incontro su Filippo Tommaso Marinetti nel 150esimo della nascita
Video Pillole

Unpli premia Sagre ed Eventi di qualità, valgono 10 mld per i territori

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano. Nel corso di un evento in Senato che ha coinvolto 15 regioni, sono stati assegnati 44 marchi “Sagre di Qualità” e 21 “Eventi di Qualità”, oltre a 3 menzioni speciali.
mec/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...