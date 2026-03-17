Unpli premia Sagre ed Eventi di qualità, valgono 10 mld per i territori





ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano. Nel corso di un evento in Senato che ha coinvolto 15 regioni, sono stati assegnati 44 marchi “Sagre di Qualità” e 21 “Eventi di Qualità”, oltre a 3 menzioni speciali.

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