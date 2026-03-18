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Agrifood Magazine – 18/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Pasta, gli Usa tagliano i dazi antidumping
– Export alimentare in aumento, ma manca personale qualificato
– Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini
– Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi
mgg/azn
– Pasta, gli Usa tagliano i dazi antidumping
– Export alimentare in aumento, ma manca personale qualificato
– Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini
– Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi
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