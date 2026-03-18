Ultime News

18 Mar 2026 Esaltava "le gesta" di Filippo Turetta, terrorizzando la sua ex. Stalker condannato
18 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Noi Moderati invita a votare Sì
18 Mar 2026 Fondazione Ambiente: 2 tonnellate di tappi raccolti e avviati al riciclo a Sospiro
18 Mar 2026 Zls, Guidesi: "L'iter è concluso, ora bisogna riempire il contenitore"
18 Mar 2026 Morelli vince a Lignano nei 50 rana: "Bella gara, deciso negli ultimi metri"
Video Pillole

Agrifood Magazine – 18/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Pasta, gli Usa tagliano i dazi antidumping
– Export alimentare in aumento, ma manca personale qualificato
– Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini
– Florovivaismo, comparto strategico: produzione oltre 3 miliardi
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...