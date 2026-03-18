Canile lager con 26 barboncini toy scoperto nel Napoletano





NAPOLI (ITALPRESS) – Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca, in provincia di Napoli. I militari hanno scoperto un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. Denunciato il “titolare” di questo pet-shop sui generis, che pubblicizzava la rivendita su tik tok, abbinando il prezzo ai video dei musetti dei barboncini giocattolo. Somme che oscillano tra i 1.000 e i 1.200 euro. vbo/mca2

(Fonte video: Carabinieri)

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