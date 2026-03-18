Ultime News

18 Mar 2026 La Sinfonia degli Alberi, al Filo il film sulla ricerca del legno di risonanza
18 Mar 2026 Cremonese: Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Arvedi
18 Mar 2026 Referendum giustizia, su Cr1 confronto tra Simona Malpezzi e Renato Ancorotti
18 Mar 2026 Valorizzare collezione strumenti antichi "Carutti”, approvato accordo
18 Mar 2026 "Umanità plurale": al via il Festival dei Diritti tra arte e cultura
Video Pillole

Cdp, Scannapieco “Sul piano casa stiamo lavorando, nuovi fondi a breve”

ROMA (ITALPRESS) – Sul Piano Casa “è qualcosa su cui stiamo lavorando. Oggi c’è un’emergenza abitativa europea, è la prima volta in cui nella Commissione europea c’è un commissario all’housing parliamo molto con le altre banche promozionali di tutti gli altri paesi, abbiamo avuto qui anzi missioni da parte della BGK polacca, dei sloveni, dei croati, che hanno visto il modello con cui opera Cassa in questo ambito”. Così l’Ad di CDP, Dario Scannapieco, a margine del quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni organizzato da CDP.
xi2/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...