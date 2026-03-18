Cdp, Scannapieco “Sul piano casa stiamo lavorando, nuovi fondi a breve”





ROMA (ITALPRESS) – Sul Piano Casa “è qualcosa su cui stiamo lavorando. Oggi c’è un’emergenza abitativa europea, è la prima volta in cui nella Commissione europea c’è un commissario all’housing parliamo molto con le altre banche promozionali di tutti gli altri paesi, abbiamo avuto qui anzi missioni da parte della BGK polacca, dei sloveni, dei croati, che hanno visto il modello con cui opera Cassa in questo ambito”. Così l’Ad di CDP, Dario Scannapieco, a margine del quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni organizzato da CDP.

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