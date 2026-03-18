Ultime News

18 Mar 2026 Esaltava "le gesta" di Filippo Turetta, terrorizzando la sua ex. Stalker condannato
18 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Noi Moderati invita a votare Sì
18 Mar 2026 Fondazione Ambiente: 2 tonnellate di tappi raccolti e avviati al riciclo a Sospiro
18 Mar 2026 Zls, Guidesi: "L'iter è concluso, ora bisogna riempire il contenitore"
18 Mar 2026 Morelli vince a Lignano nei 50 rana: "Bella gara, deciso negli ultimi metri"
Video Pillole

Cinema & Spettacoli Magazine – 18/3/2026

ROM (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “L’ultima missione: Project Hail Mary” con Ryan Gosling
-“La torta del presidente”, il film sulla guerra in Iraq
– “Gli occhi degli altri” con Jasmine Trinca
– Moda e cinema, una mostra all’Istituto Italiano di Cultura a New York
mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...