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Il Presidente Mattarella arriva all’aeroporto di Salamanca

SALAMANCA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Salamanca per la cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa conferita dall’Università di Salamanca al Capo dello Stato. La cerimonia si terrà il 19 marzo nella Sala Paraninfo delle Scuole Minori, sede storica dell’Università, alla presenza di Sua Maestà il Re di Spagna, Felipe VI.

tvi/mca3 (Fonte video: Quirinale)

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