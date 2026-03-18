Ultime News

18 Mar 2026 Esaltava "le gesta" di Filippo Turetta, terrorizzando la sua ex. Stalker condannato
18 Mar 2026 Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Noi Moderati invita a votare Sì
18 Mar 2026 Fondazione Ambiente: 2 tonnellate di tappi raccolti e avviati al riciclo a Sospiro
18 Mar 2026 Zls, Guidesi: "L'iter è concluso, ora bisogna riempire il contenitore"
18 Mar 2026 Morelli vince a Lignano nei 50 rana: "Bella gara, deciso negli ultimi metri"
Video Pillole

Lazio, Palazzo “Orgoglio ed emozione portare a Velletri la BJK Cup”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ motivo di grande orgoglio e una grandissima emozione riuscire a portare nella Regione Lazio, a Velletri, la BJK, che è l’evento mondiale per il tennis femminile di squadra. Penso sia un risultato straordinario che passerà alla storia”. Lo ha detto l’assessora al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, a margine della conferenza stampa di presentazione del match di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, che si terrà a Velletri. “Questa Regione non solo attrae grandi eventi, ma li sta portando in tutte le province”, ha rivendicato.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Lazio)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...