L’influenza di Venezia sulla democrazia americana nel libro di Vicinanza





ROMA (ITALPRESS) – Prima che ci fosse la Costituzione americana, c’era Venezia. Prima dei Padri Fondatori, c’era la Serenissima e un uomo, Filippo Mazzei, lega con una sorta di filo invisibile il Canal Grande alla Casa Bianca. Da questo assunto prende spunto il libro “La Costituzione americana? È nata a Venezia” di Giancarmine Vicinanza, pubblicato dalla casa editrice veneziana Supernova Edizioni che in un’intervista alla Italpress spiega come “i padri fondatori degli Stati Uniti cominciarono a guardare al passato arrivando alle repubbliche rinascimentali italiane e a Venezia in particolare”.

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