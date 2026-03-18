Ultime News

18 Mar 2026 Il regista Filippo Soldi racconta Giancarlo Siani a quarant'anni dall'assassinio
18 Mar 2026 Studente in classe con il coltello, caos all'istituto Einaudi
18 Mar 2026 Millanta amicizie nella finanza e promette di risolvere contenzioso con il Fisco: truffa
18 Mar 2026 Confronto sul Referendum tra magistrati e avvocati alle 21 su Cr1
18 Mar 2026 "Abbiamo pagato un prezzo altissimo in vite umane". Castelverde ricorda i mesi del Covid
Video Pillole

Nel Lazio torna “Un Consiglio in salute” per la prevenzione

ROMA (ITALPRESS) – Puntare sulla prevenzione e sulla medicina del territorio. Con questo obiettivo il 21 e 22 marzo si aprono ai cittadini le porte del Parco della Pace di Roma nell’ambito di “Un Consiglio in salute”. A parlarne è il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma intervistato dall’Italpress. “Apriamo le porte del Parco della Pace ai
cittadini” innanzitutto per promuovere una “nuova cultura della salute, che non viene curata soltanto dentro le corsie degli
ospedali, ma preventivamente con screening e innovazione, corretti stili di vita ed una sana alimentazione”, afferma Aurigemma.
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...