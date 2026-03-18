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Renzi e il melanoma: “L’ho rimosso, nessun rischio per me ma bisogna controllarsi”

(Adnkronos) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimuove un melanoma e lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha condiviso la sua personale esperienza.  

“Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti”, il messaggio di Renzi. 

“Ho rimosso un melanoma, non rischio niente sono tranquillissimo”, spiega il leader di Iv sollecitando i suoi followers: “Ragazzi, controllatevi. La differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi, nel mio caso sono stato molto fortunato perche l’ho preso subito, immediatamente”.  

 

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