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Tg Economia – 18/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione in aumento a febbraio
– Cresce il fabbisogno elettrico nazionale
– Unpli premia Sagre ed Eventi di qualità, valgono 10 mld per i territori
– Certificazione Unica per i lavoratori domestici, date e modalità
mgg/gtr

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