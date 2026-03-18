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Tg Economia – 18/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione in aumento a febbraio
– Cresce il fabbisogno elettrico nazionale
– Unpli premia Sagre ed Eventi di qualità, valgono 10 mld per i territori
– Certificazione Unica per i lavoratori domestici, date e modalità
mgg/gtr
– Inflazione in aumento a febbraio
– Cresce il fabbisogno elettrico nazionale
– Unpli premia Sagre ed Eventi di qualità, valgono 10 mld per i territori
– Certificazione Unica per i lavoratori domestici, date e modalità
mgg/gtr
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