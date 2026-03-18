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Tg News – 18/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Israele, ucciso il ministro dell’Intelligence di Teheran
– I Pasdaran minacciano i siti petrolchimici del Golfo
– Carburante, tavolo Governo-petrolieri per ridurre i prezzi
– Incendio alla Biennale a Venezia, coinvolto il padiglione Serbia
– Cabina ovovia precipita in Svizzera per forte vento, un morto
– Donna uccisa a coltellate a Bergamo, arrestato marito
– Ancona sarà la capitale italiana della cultura 2028
– L’Italia al MIPIM di Cannes tra rigenerazione urbana e investimenti
– Previsioni 3B Meteo 19 Marzo
mrv
– Israele, ucciso il ministro dell’Intelligence di Teheran
– I Pasdaran minacciano i siti petrolchimici del Golfo
– Carburante, tavolo Governo-petrolieri per ridurre i prezzi
– Incendio alla Biennale a Venezia, coinvolto il padiglione Serbia
– Cabina ovovia precipita in Svizzera per forte vento, un morto
– Donna uccisa a coltellate a Bergamo, arrestato marito
– Ancona sarà la capitale italiana della cultura 2028
– L’Italia al MIPIM di Cannes tra rigenerazione urbana e investimenti
– Previsioni 3B Meteo 19 Marzo
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