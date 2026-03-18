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Tg Sport – 18/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions League: Real, Arsenal, PSG e Sporting volano ai quarti
– Atalanta a Monaco: missione orgoglio contro il Bayern
– Rivoluzione Inter: Manu Koné e Palestra per il nuovo ciclo
– Svolta Cremonese, via Nicola arriva Giampaolo
– Coppa d’Africa 2025: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione
– Caos a Miami: pioggia e ritardi frenano il debutto di Sinner
– Formula 1: La pausa di Aprile e la riorganizzazione del calendario
azn

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