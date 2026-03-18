Tg Sport – 18/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Champions League: Real, Arsenal, PSG e Sporting volano ai quarti

– Atalanta a Monaco: missione orgoglio contro il Bayern

– Rivoluzione Inter: Manu Koné e Palestra per il nuovo ciclo

– Svolta Cremonese, via Nicola arriva Giampaolo

– Coppa d’Africa 2025: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione

– Caos a Miami: pioggia e ritardi frenano il debutto di Sinner

– Formula 1: La pausa di Aprile e la riorganizzazione del calendario

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