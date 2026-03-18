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Trasporti & Logistica Magazine – 18/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stati Uniti, import di container calerà nel primo semestre
– LetExpo da record, cresce la fiera della logistica sostenibile
– Aeroporto di Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri
sat/gtr
– Stati Uniti, import di container calerà nel primo semestre
– LetExpo da record, cresce la fiera della logistica sostenibile
– Aeroporto di Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri
sat/gtr
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