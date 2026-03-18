Trenitalia, Cuzzilla “Portiamo la cultura dello sport sui nostri treni”

ROMA (ITALPRESS) – “Un progetto per portare sui nostri treni anche la cultura, la cultura dello sport, dello stare insieme. Noi stiamo lavorando, in questi anni, perché il treno sia sicuro, porti cultura , un’attenzione alle persone che hanno difficoltà, un’attenzione forte al genere femminile e nello stesso tempo alla cultura. Il treno non dev’essere solo un passaggio, ma deve essere un momento bello, di piacere dove, come abbiamo fatto per la prevenzione all’interno dei treni, lo facciamo anche per la cultura. Un progetto come questo, su Nicola Pietrangeli, è fondamentale perché ha dato tante gioie al Paese, porta tanti giovani a un’attenzione e ricordare le persone che hanno portato l’eccellenza in Italia”. Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, a margine della presentazione del documentario su Nicola Pietrangeli.

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