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Caro carburanti, l’Europa è “corta” di gasolio e il prezzo del diesel vola

MILANO (ITALPRESS) – “Quello che dobbiamo guardare più attentamente non è tanto il prezzo del petrolio, che è pure aumentato in maniera significativa, ma soprattutto il prezzo dell’indicatore di riferimento dei prodotti finiti, quindi benzina e soprattutto gasolio. Per scelte anche europee, l’Europa è “corta” di gasolio”. A dirlo il presidente di UNEM, Gianni Murano, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

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