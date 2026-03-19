Ultime News

19 Mar 2026 È morto Umberto Bossi: il "Senatur" fondò la Lega Nord, si è spento a 84 anni
19 Mar 2026 Caso taxi, Cna: "Non si confondano le vicende personali con l’attività sindacale"
19 Mar 2026 Simulano un incidente per riscuotere il premio assicurativo: inchiodati dalle telecamere
19 Mar 2026 Grimaldelli Srl tra le 70 imprese più competitive della Lombardia
19 Mar 2026 Folla alla cerimonia in memoria di Alessandro Costa, a un anno dalla morte
Video Pillole

Due giorni di festa per le Pro Loco, consegnati i marchi di qualità

ROMA (ITALPRESS) – Una due giorni di manifestazioni è stata dedicata alla consegna dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”. Le realtà premiate rappresentano espressioni autentiche delle comunità: occasioni in cui storia, cultura e sapori si intrecciano, contribuendo a mantenere vive le tradizioni e a promuovere le eccellenze locali. La prima giornata si è tenuta all’Ergife hotel dove hanno partecipato oltre 1000 volontari. Il giorno dopo il Senato ha ospitato la celebrazione istituzionale. L’iniziativa è stata anche l’occasione per sottolineare l’importante lavoro che UNPLI porta avanti da anni sul fronte della comunicazione e della promozione.
mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...