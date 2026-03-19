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Michael Tsur “Non c’è stata molta negoziazione a Gaza nonostante le opportunità”

MILANO (ITALPRESS) – Non c’è stata molta negoziazione a Gaza, dove ci sono state diverse opportunità di negoziare, ma queste non sono state prese in considerazione e la situazione è degenerata. A dirlo, in un’intervista all’Agenzia di Stampa Italpress, è Michael Tsur, uno dei più famosi negoziatori al mondo, già membro della squadra di negoziazione ostaggi dell’Idf (l’esercito israeliano), protagonista del libro “Il Negoziatore” (Paesi Edizioni) del giornalista Frediano Finucci.

trl/gsl

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