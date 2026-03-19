Michael Tsur “Non c’è stata molta negoziazione a Gaza nonostante le opportunità”

MILANO (ITALPRESS) – Non c’è stata molta negoziazione a Gaza, dove ci sono state diverse opportunità di negoziare, ma queste non sono state prese in considerazione e la situazione è degenerata. A dirlo, in un’intervista all’Agenzia di Stampa Italpress, è Michael Tsur, uno dei più famosi negoziatori al mondo, già membro della squadra di negoziazione ostaggi dell’Idf (l’esercito israeliano), protagonista del libro “Il Negoziatore” (Paesi Edizioni) del giornalista Frediano Finucci.

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