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Milano-Cortina, Fontana “Mi aspettavo maggiore copertura delle Paralimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – “Sinceramente speravo ci fosse una maggior copertura, anche perché oggettivamente sono qualcosa di importante come le Olimpiadi, o forse anche più delle Olimpiadi. Per cui bisognerà lavorare in futuro. Come si è lavorato per fare in modo che ci sia una parità fra la presenza femminile e maschile, credo che si debba trovare il modo per fare sì che le Paralimpiadi possano avere la stessa presenza delle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dello studio realizzato con il supporto di Fondazione Bracco.

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