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Tajani “Ribadita posizione italiana su Ets, Ue intervenga rapidamente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo ribadito la posizione italiana di fronte alle enormi richieste che vengono dal mondo produttivo di intervenire in tempi rapidi. Anche la Polonia ha fatto una richiesta precisa. Noi chiediamo l’intervento di sospensione dell’Ets che riguarda l’energia elettrica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del pre-vertice del Ppe.

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