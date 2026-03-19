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Tg Economia – 19/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Carburanti, il governo taglia le accise
– La Bce mantiene ancora invariati i tassi d’interesse
– Indagine sul lavoro domestico, tanto amato ma poco tutelato
– Rinnovi contrattuali, novità sulla tassazione
sat/abr/azn
– Carburanti, il governo taglia le accise
– La Bce mantiene ancora invariati i tassi d’interesse
– Indagine sul lavoro domestico, tanto amato ma poco tutelato
– Rinnovi contrattuali, novità sulla tassazione
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