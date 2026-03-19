Video Pillole
Tg Lavoro & Welfare – 19/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intelligenza Artificiale, l’impatto non è uguale per tutti i settori
– Imprese, il 46% dei posti di lavoro difficile da coprire
– Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale
sat/azn
– Intelligenza Artificiale, l’impatto non è uguale per tutti i settori
– Imprese, il 46% dei posti di lavoro difficile da coprire
– Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale
sat/azn
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