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Tg Sport – 19/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Champions, notte amara per l’Atalanta: il Bayern vince 4 -1
– Champions, sorteggiati i quarti: sarà Bayern-Real Madrid e derby spagnolo
– Inter, assalto a Vicario per il dopo Sommer e rebus Calhanoglu
– Serie B: corre il Frosinone, crolla la Samp
– Tennis, Sinner scalda i motori a Miami “Felice di esserci, sento il tifo degli italiani”
– Nba: Doncic trascina i Lakers a Houston, Boston batte Golden State
– Rubati gli snowboard al campione Perathoner
/gtr

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