Tg Sport – 19/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Champions, notte amara per l’Atalanta: il Bayern vince 4 -1

– Champions, sorteggiati i quarti: sarà Bayern-Real Madrid e derby spagnolo

– Inter, assalto a Vicario per il dopo Sommer e rebus Calhanoglu

– Serie B: corre il Frosinone, crolla la Samp

– Tennis, Sinner scalda i motori a Miami “Felice di esserci, sento il tifo degli italiani”

– Nba: Doncic trascina i Lakers a Houston, Boston batte Golden State

– Rubati gli snowboard al campione Perathoner

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