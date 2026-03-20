Ultime News

20 Mar 2026 Minaccia di morte con uno spennapolli il rivale in amore: condannato
20 Mar 2026 Referendum del 22 e 23 marzo: su Cremonaoggi una sezione per orientarsi nel voto
20 Mar 2026 Parco regionale dei Fontanili: il 25 marzo in Provincia la presentazione del progetto
20 Mar 2026 Guerra del Golfo, rincari anche nell'edilizia, bitume + 50%: cantieri a rischio
20 Mar 2026 Cucina italiana patrimonio Unesco, a Cremona una serata tra cultura e identità
Video Pillole

A Palermo l’installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare

PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di un’installazione artistica che riprende il libro del risparmio pubblicato l’anno scorso da Fondazione Barilla è un libro nato, grazie a una collaborazione con l’Università di Bologna, che ci ha restituito una ricerca secondo cui una famiglia italiana spreca in media oltre 100 kg di cibo all’anno”. Lo ha detto Nicola Corradi, Responsabile relazioni esterne Fondazione Barilla, a margine della presentazione del Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla a Palermo.

xd6/fsc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...