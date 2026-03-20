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Giovani, Mulè “Alla Run Rome the Marathon screening per diabete e celiachia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sabato e domenica c’è un appuntamento fondamentale, fondamentale per la salute e per il futuro dei nostri ragazzi. Allo stand numero 58, del villaggio della Roma Marathon, troverete i volontari della Fondazione Edoardo Carta. È una fondazione che organizza uno screening per i ragazzi fino a 17 anni per rilevare gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Si tratta di un’opera fondamentale per non rischiare di avere delle conseguenze quando la patologia si presenta”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

sat/azn

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