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Il podcast Science Calling tra scienza e divulgazione al Senato

ROMA (ITALPRESS) – La Sala Zuccari del Senato della Repubblica ha ospitato a Roma l’evento istituzionale “Science Calling: la scienza per tutti in un podcast”, promosso su iniziativa della Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. L’incontro ha riunito rappresentanti di istituzioni, mondo della ricerca, settore privato ed esperti clinici per una riflessione sul ruolo della divulgazione scientifica. Al centro dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Bayer Italia, argenx Italia e Ostuka Pharmaceuticals Italia, il progetto editoriale Science Calling, podcast dedicato alla ricerca scientifica condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani, disponibile sulle principali piattaforme di streaming.
f04/mgg/gtr

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