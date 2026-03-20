Ultime News

20 Mar 2026 Morte Bossi, Lega cremonese: "E' stato visionario e carismatico uomo politico"
20 Mar 2026 Evade dai domiciliari per trascorrere il tempo con un amico: denunciato 26enne
20 Mar 2026 Juvi, Bechi verso la sfida con l'Urania: "Stare concentrati su gioco e dettagli"
20 Mar 2026 "Pianoforte tra passato, presente e futuro": incontro e concerto con Andrea Lucchesini
20 Mar 2026 Danza, al Ponchielli in scena "Decisione consapevole" di Roberto Tedesco
Video Pillole

Regeneron consolida la presenza in Italia e apre nuovi uffici a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Regeneron, azienda fondata nel 1988 e attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie gravi, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l’apertura dei nuovi uffici a Milano. La maggior parte dei farmaci, approvati e in sviluppo, sono realizzati internamente nei laboratori dell’azienda. Sono disponibili in oltre 100 paesi e in 50 di questi sono in corso studi clinici.

f50/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...